Areszt za podżeganie do zabójstwa Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 29-letnią kobietę, która jest podejrzana o podżeganie do zabójstwa swojego męża. Zatrzymana w prokuraturze usłyszała zarzut za to przestępstwo, a sąd zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za podżeganie do zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

3 kwietnia po godzinie 18:00 do bieruńskiej komendy zgłosił się świadek, który posiadał informację dotyczącą przekazania pieniędzy za zabójstwo nieznanego mężczyzny. Bieruńscy kryminalni natychmiast rozpoczęli czynności w celu ustalenia sprawcy i potencjalnej ofiary. Jak się okazało, 29-letnia kobieta chodziła po sklepie i szukała osoby, która zabiłaby jej męża. Za ten czyn oferowała 30 tysięcy złotych. Kilkakrotnie nakłaniała młodego mężczyznę do popełnienia tego przestępstwa, przekazała nawet część obiecanej kwoty. Sprawczyni podżegania do zabójstwa, w wyniku podjętych czynności została zatrzymana i trafiła do bieruńskiej komendy.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 29-latka usłyszała już prokuratorski zarzut dotyczący podżegania do zabójstwa. Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec niej 3-miesięczny areszt.

Teraz kobiecie grozi kara nawet dożywotniego pozbawiania wolności.

(KWP w Katowicach / po)