Areszt dla sprawcy usiłowania zabójstwa Data publikacji 11.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu osadzili w areszcie śledczym 44-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 37-letniego mieszkańca Oświęcimia.

W czwartek (06.04.br.) tuż po godzinie 21, operator numeru alarmowego został powiadomiony przez mieszkankę Oświęcimia, że jej 37-letni konkubent wrócił do domu z raną klatki piersiowej. Na miejsce natychmiast udali się policjanci i ratownicy medyczni.

Policjanci ustalili, że 37-latek został ugodzony nożem w klatkę piersiową przez 44-latka, podczas kłótni i szarpaniny, do jakiej doszło między nimi w jednym z mieszkań na oświęcimskim osiedlu Zasole. Mundurowi udali się pod ustalony adres i zatrzymali tam nożownika. Poszkodowany w stanie przytomnym został przewieziony do szpitala.

W sobotę (08.04.br.) przed południem podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Następnie trafił przed oblicze sędziego, który zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Jeszcze tego samego dnia 44-latek został doprowadzony do jednego z aresztów śledczych.

Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze od 8 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.