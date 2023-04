Pilotaż niecierpiący zwłoki Data publikacji 11.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej interwencji oraz współpracy staszowskich i chmielnickich policjantów ciężarna kobieta na czas dotarła do szpitala. Ponieważ rozpoczęła się u niej akcja porodowa trzeba było jak najszybciej dotrzeć do placówki medycznej. Policjanci pilotując pojazd z rodzącą kobietą pomogli małżonkom w szybkim i bezpiecznym pokonaniu kilkudziesięciu kilometrów.

W poniedziałkowy poranek, 10.04.2023 roku, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, w miejscowości Rytwiany zatrzymali do kontroli pojazd marki BMW, którego kierujący naruszył przepisy dotyczące prędkości. 31-latek oświadczył funkcjonariuszom, że jest świadom popełnionego wykroczenia lecz jedzie do szpitala do Kielc ze swoją ciężarną żoną, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Na fotelu pasażera znajdowała się kobieta w zaawansowanej ciąży, która trzymała się za brzuch, a z jej czoła lał się pot, widać było również, że kobieta ma silne bóle. W związku z tym, że liczyła się każda minuta, bez chwili zawahania policjanci podjęli decyzję o pilotażu auta do szpitala w Kielcach przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. O niecodziennej kontroli drogowej powiadomiony został staszowski dyżurny, który informację tę przekazał do dyżurnego z Kielc. W Chmielniku na małżonków czekali już policjanci z miejscowego komisariatu, którzy przejęli pilotaż ich pojazdu do samego szpitala w Kielcach.

Dzięki natychmiastowej reakcji i pomocy mundurowych, ciężarna kobieta szybko i bezpiecznie trafia pod opiekę specjalistów. 31-letniego kierującego za popełnione wykroczenie policjanci pouczyli.

Dziś policjanci otrzymali informację od szczęśliwego taty, że w godzinach porannych na świat przyszła zdrowa Helenka.