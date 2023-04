Dzielnicowi ewakuowali mieszkańców z płonącego budynku Data publikacji 11.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z komisariatu piątego w Zabrzu ewakuowali mieszkańców z płonącego budynku. Wynieśli także mężczyznę, w mieszkaniu którego wybuchł pożar. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Dzielnicowi z Komisariatu V Policji w Zabrzu: sierż. szt. Sebastian Dziemba i mł. asp. Mateusz Stacherczak, jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru trzypiętrowego budynku przy ulicy Niepokólczyckiego. Policjanci szybko odkryli, że do wybuchu pożaru doszło w mieszkaniu na pierwszym piętrze, a płomienie zdążyły już objąć znajdującą się tam butlę z gazem. Mundurowi, nie czekając ani chwili, rozpoczęli ewakuację 20 mieszkańców budynku. Wynieśli też mężczyznę z mieszkania, w którym wybuchł pożar.

Wstępnie ustalono, że do pożaru doszło podczas gotowania posiłku. Mężczyzna zapomniał o pozostawionej na gazie patelni. Kiedy olej zaczął dymić, mężczyzna chciał go zdjąć z gazu, jednak był nieostrożny i rozlał go, przez co doszło do pożaru. Płomienie ugasili strażacy, którzy wynieśli także i schłodzili butlę z gazem. Nieostrożny właściciel mieszkania został zabrany przez ratowników medycznych do szpitala na obserwację.