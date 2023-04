Z lądu i powietrza dbaliśmy o Wasze bezpieczeństwo Data publikacji 11.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Podlascy policjanci dbali o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Z lądu i powietrza obserwowali zachowania kierowców eliminując tych, którzy mieli za nic obowiązujące przepisy. Mundurowi zatrzymali 15 kierowców w stanie nietrzeźwości, 4 po użyciu alkoholu i 2 pod wpływem działania środków odurzających. Na szczęście, na podlaskich drogach nie doszło do tragicznych w skutkach wypadków.

Policjanci z podlaskiej drogówki, w tym z grupy SPEED, dbali o bezpieczeństwo użytkowników dróg. Zachowania kierowców funkcjonariusze obserwowali nie tylko na ziemi, ale również z powietrza. Oko kamery ich drona zarejestrowało wiele nieprawidłowości, w tym między innymi wyprzedzania na skrzyżowaniu czy na podwójnej ciągłej. Przez ostatnie 4 dni na podlaskich drogach doszło do 2 wypadków, w których 2 osoby zostały ranne. Policjanci dostali tez zgłoszenia o 64 kolizjach. Spośród uczestników ruchu mundurowi wyeliminowali 15 kierowców w stanie nietrzeźwości, 4 po spożyciu alkoholu i 2 pod wpływem działania środków odurzających. Niestety do grupy skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców można zaliczyć także rowerzystów. Tylko przez 4 dni funkcjonariusze zatrzymali 10 rowerzystów, którzy wsiedli za kierownicę jednośladów, pomimo tego, że wcześniej pili alkohol. O skuteczności kamer zainstalowanych w samochodach SPEED-u przekonał się kierowca BMW, który przekroczył w Solniczkach dopuszczalną prędkość o 55 km/h w obszarze zabudowanym. Kierowca nie tylko stracił prawo jazdy, ale został też ukarany 1500 złotowym mandatem i 14 punktami. Pełne ręce pracy mieli także policjanci z białostockiej drogówki, którzy również zatrzymywali kierowców przekraczających prędkość zarówno w Białymstoku jak i w powiecie białostockim. Pierwszy z kierowców wpadł w oko policyjnego wideorejestratora w niedzielę przed 8 na Paderewskiego. 46-letni mieszkaniec powiatu monieckiego jechał renault z prędkością 131 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje „siedemdziesiątka”. Został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych i 14 punktami. Kolejny kierowca został zatrzymany w poniedziałek po 15 na Maczka. 38-letni mieszkaniec gminy Wasilków jechał suzuki 146 km/h , przekraczając tym samym prędkość o 76 km/h . Motocyklista został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a jego konto zasiliło 15 punktów. Godzinę później na Mickiewicza na policyjny radar wpadł 20-letni kierowca audi. Białostoczanin jechał 123 km/h , na „pięćdziesiątce”. On również został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych i 15 punktami. Wszyscy na 3 miesiące stracili prawa jazdy. Mundurowi kontrolowali również kierowców, którzy nie stosowali się do wyznaczonych limitów prędkości poza obszarem zabudowanym. W sobotę po 10 na S8 w rejonie Złotorii zatrzymali do kontroli drogowej 51-letniego obywatela Litwy. Kierowca porsche jechał z prędkością 191 km/h , gdzie obowiązuje ograniczenie do 120. Następnego dnia ci sami policjanci na S8 w okolicach Łysek zmierzyli prędkość jadącego mercedesa. 36-letni mieszkaniec Wyszkowa jechał 165 km/h , przekraczając dopuszczalną prędkość o 85 km/h . Obaj kierowcy zostali ukarani mandatami w wysokości 2500 złotych i 15 punktami.

