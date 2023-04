5 złodziei w rękach policjantów, 2 z nich zatrzymał będący w czasie wolnym od służby zastępca naczelnika wydziału kryminalnego Data publikacji 11.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z powiatu wałbrzyskiego skutecznie walczą z przestępczością przeciwko mieniu, a w ostatnich dniach zatrzymali czterech dorosłych mężczyzn oraz 15-latkę, którzy okradali miejscowe placówki handlowe. Dwóch z podejrzanych zaatakowało pracownika ochrony jednego z marketów, ale zauważył to zastępca naczelnika wydziału kryminalnego z jednej z jednostek i zatrzymał sprawców kradzieży rozbójniczej. Policjant był w czasie wolnym od służby i w tej właśnie placówce handlowej robił zakupy. Wszyscy usłyszeli już zarzuty za kradzieże, a o losie nieletniej zdecyduje teraz sąd rodzinny. Grozić im może kara pozbawienia wolności od 5 do 10 lat.

Czwartkowy wieczór, 6 kwietnia 2023 roku obfitował w różnego rodzaju zdarzenia i związane z nimi policyjne działania. Po godzinie 18:30, funkcjonariusze pionu prewencji z drugiego komisariatu w Wałbrzychu przyjęli zgłoszenie o ujęciu 15-latki podejrzanej o kradzieży na terenie jednej z placówek handlowych. Na miejscu policjanci potwierdzili, że nastolatka ukradła z półek sklepowych różnego rodzaju ubrania, powodując tym samym straty w oszacowane na kwotę ponad 550 złotych. Młoda wałbrzyszanka przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. O jej dalszym losie zdecyduje teraz sąd rodzinny.

Blisko dwie godziny później, policjanci Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach pojechali na interwencję do jednego z prywatnych mieszkań i tam właśnie w ich ręce wpadł 37-latek podejrzany o kradzieże. Mundurowi podczas czynności procesowych z udziałem mężczyzny udowodnili mu, że w okresie od 21 stycznia do 6 marca br. ukradł w krótkich odstępach czasu aż 15 butelek markowej whisky. Kradzieży tych dokonał w miejscowym sklepie, powodując straty w łącznej kwocie ponad 2100 złotych. Mężczyzna przyznał się do popełnionych czynów i odpowie za nie teraz przed sądem. Grozić mu może kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Natomiast po godzinie 22:00, w markecie na terenie Wałbrzycha, doszło do kradzieży rozbójniczej. Dwaj młodzi mężczyźni najpierw dokonali kradzieży dwóch butelek alkoholu, a następnie próbowali uciec ze swoim łupem. Zareagował pracownik ochrony sklepu, jednak 26 i 24-latkowi udało się wyrwać i uciec. Nie cieszyli się długo swoją zdobyczą, bo w pościg za nimi ruszył, będący w na zakupach policjant. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego z II Komisariatu Policji w Wałbrzych zatrzymał podejrzanych i chwilę później zostali zabrani przez umundurowany patrol. Po przewiezieniu do jednostki usłyszeli zarzuty, do których się przyznali, a będący w czasie wolnym od służby funkcjonariusz sporządził stosowną dokumentację. Za kradzież rozbójniczą grozić im może kara więzienia nawet do 10 lat.

Ostatni ze sprawców tego typu przestępstw wpadł w ręce policjantów pionu kryminalnego z I Komisariatu Policji w Wałbrzychu, bo na terenie Szczawna-Zdroju dokonał kradzieży różnego rodzaju perfum. Pracownicy jednej z drogerii, straty oszacowali na łączną kwotę blisko 580 złotych.

Mężczyzna również usłyszał zarzut kradzieży, do którego się przyznał i grozić mu może do 5 lat pozbawienia wolności.