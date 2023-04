Policjant szczecińskiego Oddziału Prewencji Policji w czasie urlopu zatrzymał złodzieja Data publikacji 12.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. Rafał Traut z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie przebywający na misji w Kosowie, podczas urlopu wypoczynkowego w rodzinnej miejscowości zatrzymał mężczyznę, który dokonał kradzieży pieniędzy zebranych na chore dziecko.

Policjanci prowadzą szereg długofalowych działań profilaktycznych, których głównym celem jest budowanie zaufania społeczeństwa oraz świadomości o istniejących w życiu codziennym zagrożeniach zarówno wśród najmłodszych, młodzieży, jak i seniorów. Takie zaufanie zbudował funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Mundurowy został poproszony przez znajomą o pomoc po tym, jak nieznany mężczyzna ukradł w sklepie pieniądze z puszki, zebrane dla chorego dziecka.

Policjant natychmiast pojechał w miejsce, które zostało wskazane przez świadków. Szybko ustalił miejsce pobytu nieznanego mężczyzny i po sprawdzeniu terenu ujął 55- latka. Mężczyzna przyznał się do kradzieży. Policjant OPP powiadomił o zdarzeniu dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Policach, który na miejsce wysłał umundurowany patrol. Policjanci zatrzymali 55- latka i przewieźli go do komendy, gdzie został przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży.