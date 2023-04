Policjanci rozbili szajkę oszustów. 7 zatrzymanych usłyszało ponad 100 zarzutów Data publikacji 12.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 7 zatrzymanych z ponad 100 zarzutami oszustw, kradzieży i posiadania narkotyków. Zatrzymani przejmowali konta społecznościowe, a następnie oszukiwali innych użytkowników, oferując sprzedaż urządzeń elektronicznych. Nabywcy nie otrzymywali opłaconych produktów. Zebrane materiały zwieńczone aktem oskarżenia pozwolą na ukaranie znanych gliwickim stróżom prawa osób karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Gliwiccy śledczy z wydziału do zwalczania przestępczości gospodarczej ustalili, że na terenie Gliwic działa grupa oszutów internetowych. Grupa ta przejmowała konta innych użytkowników na portalach społecznościowych, a następnie zamieszczała na nich oferty sprzedaży różnych urządzeń elektronicznych. Klienci, nie podejrzewając nieuczciwości ogłoszeń zamieszczonych na kontach własnych znajomych, chętnie uiszczali opłatę z góry. Jednak pomimo wpłat nie otrzymywali zakupionych produktów.

Sprawą nieuczciwego procederu zajęli się śledczy. W toku postępowania ustalili kilkadziesiąt numerów kont bankowych, numerów telefonów oraz innych danych, którymi posługiwali się oszuści. Kryminalni nawiązali kontakt z innymi jednostkami policji, aby ustalić, czy na ich terenie również pojawiały się przypadki tego typu oszustw. Jak ustalili w trakcie postępowania, skala tego rodzaju przestępstw była duża. Analiza prowadzonych w całej Polsce spraw oraz zeznania kilkudziesięciu pokrzywdzonych pozwoliły na zebranie pokaźnego materiału dowodowego.

Wytypowani sprawcy, którzy posiadają przeszłość kryminalną, znani są gliwickim stróżom prawa. Po zebraniu materiałów śledczy przystąpili do zatrzymań i przeszukań. Materiały uzyskane w trakcie realizacji czynności jednoznacznie obciążyły zatrzymane osoby. W sprawie zatrzymano 7 podejrzanych. To mieszkańcy Gliwic w wieku do 30 lat.

Podejrzani usłyszeli łącznie ponad 100 zarzutów oszustw. Ponadto stróże prawa postawili zarzuty kradzieży oraz posiadania narkotyków. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec wszystkich podejrzanych. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.