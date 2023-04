Jazda z odkręconym kołem mogła zakończyć się tragedią - na pomoc pospieszyli policjanci Data publikacji 12.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierującej pojazdem, w trakcie podróży autostradą odkręciło się koło. Kobiecie pomogli świebodzińscy policjanci drogówki, którzy przykręcili niesprawne koło, by później auto bezpiecznie zjechało z ruchliwej trasy. Pojazd kobiety utknął bowiem na lewym pasie, z którego sama nie mogła zjechać. W zabezpieczeniu miejsca do czasu możliwości zjazdu z trasy pomógł również patrol służb drogowych obsługi autostrady, który dla bezpieczeństwa oznakował miejsce awarii.

„Pomagamy i Chronimy” to hasło najlepiej oddaje służbę w Policji. Policjanci wzywani są do pomocy przy bardzo wielu różnych typach zdarzeń, część z nich nie dotyczy przestępstw czy wykroczeń. W każdej z nich jednak próbują wyjaśnić lub pomóc ludziom. Są też sytuacje, kiedy ich pomoc wychodzi poza zwykły zakres obowiązków. Tak po prostu, po ludzku.

Jedna z takich sytuacji miała miejsce we wtorek (11 kwietnia) około godziny 19:40 na 74 kilometrze autostrady A2. Kierującej pojazdem marki Skoda w trakcie jazdy odkręciło się koło. Pojazd udało się bezpiecznie zatrzymać, jednakże z powodu awarii nie było możliwości zjazdu z drogi na pobocze i pojazd stał na lewym pasie ruchu, w kierunku na Świecko. Tworzyło to bardzo niebezpieczną sytuację. Po zgłoszeniu na miejsce szybko dotarł patrol drogówki ze świebodzińskiej komendy. Mundurowi zabezpieczyli miejsce, po chwili do pomocy w zabezpieczeniu dotarł również patrol służb drogowych obsługi autostrady, który oznakował miejsce, dodatkowo je zabezpieczając. Jednakże czas oczekiwania na dojazd pojazdu pomocy drogowej był zbyt długi. Policjanci zdecydowali o tym, że sami pomogą usunąć usterkę i przykręcili kobiecie koło. Następnie w ich asyście zjechała z autostrady do miasta, gdzie już bezpiecznie mogła sprawdzić stan techniczny pojazdu i usunąć ewentualne awarie przed dalszą drogą.