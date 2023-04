Bezpieczeństwo pieszych w oku kamery drona – policjanci dbają o los niechronionych także z powietrza Data publikacji 12.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci prowadzą kolejne działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. Dla jeszcze większej skuteczności, mundurowi wykorzystują w służbie specjalistycznego drona, pozwalającego im obserwować zachowania podróżnych z lotu ptaka. W przypadku zauważenia niebezpiecznych sytuacji, operatorzy drona informują o tym pobliski patrol, który może natychmiast interweniować. Profesjonalnemu działaniu policjantów przyglądali się uczniowie klasy mundurowej.

Piesi i rowerzyści to szczególna grupa uczestników ruchu drogowego, która nie bez powodu nosi nazwę „niechronieni”. Poruszając się po drogach nie posiadają oni żadnej osłony, jak na przykład karoserii, więc zderzenie z samochodem czy innym pojazdem może skończyć się dla nich tragicznie.

Aby nie dochodziło do wypadków z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego, muszą zostać spełnione dwa warunki. Pierwszym z nich, jest odpowiedzialne zachowanie pieszych, jak i kierowców oraz wzajemny szacunek wobec siebie, a drugim - zdecydowane działanie policjantów. Lubuscy stróże prawa zdają sobie z tego sprawę i każdego dnia stanowczo reagują na wykroczenia relacji kierowca-pieszy. W tym celu wykorzystują często specjalistyczny sprzęt i pojazdy. Są to między innymi nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, szybkie motocykle, czy urządzenia służące do mierzenia prędkości i stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. To jednak nie wszystko. Policjanci sięgają również po nowoczesne rozwiązania technologiczne takie jak drony, które znacząco pomagają im w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Bezzałogowe statki powietrzne bardzo często wykorzystywane są przez funkcjonariuszy w działaniach poświęconych niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Tak jest chociażby w środę (12 kwietnia). Od wczesnych godzin porannych lubuscy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem właśnie tej grupy podróżnych. Do monitorowania zachowań pieszych, rowerzystów, a także kierujących pojazdami mechanicznymi wykorzystują oni drona. To specjalistyczne narzędzie posiada 30-krotny zoom kamery, dzięki czemu mundurowi z wysokości mogą dokładnie przyjrzeć się ryzykownym zachowaniom na drodze. Kiedy operatorzy drona dostrzegą przypadki łamania prawa, przekazują informację do najbliższego patrolu, który dzięki temu może natychmiast interweniować.

Podczas środowych działań, gorzowscy policjanci mogli zaprezentować swój profesjonalizm uczniom klasy mundurowej z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim. Młodzież, łącząca swoją przyszłość z mundurem, mogła z bliska przyjrzeć się pracy stróżów prawa na rzecz bezpieczeństwa na drodze i temu jak wykorzystują oni w tym celu drona. Dodatkowo uczniowie zapoznali się także z pozostałym wyposażeniem jakim dysponują policjanci i zobaczyli jak przeprowadzana jest kontrola drogowa.

Lubuscy funkcjonariusze ruchu drogowego stale korzystają z dronów, by móc jeszcze skuteczniej zwalczać drogowych piratów i zapewniać bezpieczeństwo podróżnym na terenie całego województwa. Tak było między innymi podczas ostatnich działań na drodze krajowej numer 12 w powiecie żagańskim, żarskim i wschowskim:

Pamiętajmy, że mino wielu działań oraz policyjnych akcji, bezpieczeństwo na drodze w znacznej mierze zależy od nas samych. Bądźmy odpowiedzialni wsiadając za kierownicę, a także korzystając z drogi jako pieszy, aby nie stać się sprawcą lub ofiarą drogowej tragedii.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

video: sierżant sztabowy Karol Florczak

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

