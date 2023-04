Zastępca KPP w Oławie w dniu wolnym od służby zatrzymał podejrzanego o usiłowanie kradzieży Data publikacji 12.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zachowanie i postawa nadkomisarza Wojciecha Maćkowskiego to kolejny dowód na to, że praca w Policji to przede wszystkim służba na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, która nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru, czy też dniem wolnym. Dzięki policyjnemu doświadczeniu, czujnemu oku i szybkiej reakcji oławski policjant zatrzymał 24-latka, który usiłował okraść otwarty samochód. Zatrzymany mieszkaniec Wrocławia usłyszał już zarzut, grozi mu kara do 5 lat więzienia.

We wtorek 4 kwietnia br. około godz. 10.40 Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oławie nadkom. Wojciech Maćkowski, w dniu wolnym od służby, będąc we Wrocławiu na ulicy Kościuszki, niedaleko wrocławskiego Starostwa Powiatowego, zauważył mężczyznę, który mając częściowo zasłoniętą kominem twarz, chodził pomiędzy zaparkowanymi wzdłuż ulicy pojazdami i zaglądał do ich wnętrza.

W pewnym momencie policjant zauważył, jak młody mężczyzna próbuje dostać się do samochodu marki Renault. Po nieudanej próbie otwarcia tylnych drzwi busa, od razu podszedł do drzwi od strony pasażera i po ich otwarciu zaczął przeszukiwać jego schowek oraz wnętrze, zabierając pozostawione w nim różne przedmioty.

Widząc to, policjant od razu przystąpił do działania. Sprawca nie reagując na jego wezwanie podjął decyzję o ucieczce, jednak nie cieszył się wolnością zbyt długo. Po krótkim pościgu, dzięki wsparciu i pomocy policjantki z komendy miejskiej we Wrocławiu mężczyzna został zatrzymany, a następnie przekazany funkcjonariuszom z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec.

Zatrzymanym mężczyzną okazał się 24-letni mieszkaniec Wrocławia, który usłyszał zarzut usiłowania kradzieży mienia pozostawionego w otwartym samochodzie, za co grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Dzięki policyjnemu doświadczeniu, czujnemu oku i szybkiej reakcji oławskiego policjanta, mężczyzna nie osiągnął zamierzonego celu.

Zachowanie i postawa nadkomisarza Wojciecha Maćkowskiego, który z oławską policją związany jest od stycznia 2022 roku, to kolejny dowód na to, że praca w Policji to przede wszystkim służba na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru, czy też dniem wolnym.