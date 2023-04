Kolejne uderzenie policji i prokuratury w przestępczość narkotykową Data publikacji 12.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 9 osób zatrzymanych w związku z udziałem w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środkami odurzającymi, zabezpieczone ogółem blisko 20 kilogramów amfetaminy, 3 kilogramy suszu roślinnego oraz broń palna, a także 5 aresztów zastosowanych przez sąd wobec podejrzanych, to efekt intensywnych działań funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu realizowanych we współpracy z prokuratorami z I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Czynności te zaplanowano i realizowano w ramach prowadzonego śledztwa, a polegały one na dużym uderzeniu w osoby związane z przestępczością narkotykową. Policjanci pionu kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, weszli w jednym czasie do kilkunastu mieszkań i domów, aby zatrzymać niejednokrotnie niebezpiecznych przestępców podejrzewanych o obrót znacznymi ilościami substancji psychotropowych i środkami odurzającymi. Z uwagi na ich charakter, w działaniach udział brali także policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu oraz Opolu.

Oprócz ujawnionych podczas poprzednich realizacji, przeszukań i zatrzymań blisko 20 kilogramów amfetaminy, zabezpieczono dodatkowo 3 kilogramy innych narkotyków i broń palną z tłumikiem.

W oparciu o zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy, prokurator wobec pięciu z zatrzymanych osób, skierował wnioski o zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych tj. tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych osób zastosowane zostały środki wolnościowe.

Sąd biorąc pod uwagę okoliczności sprawy i bogatą przeszłość kryminalną zatrzymanych, a także podzielając w pełni stanowisko policji i prokuratury, zastosował tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące w stosunku do wszystkich pięciu podejrzanych.

Dodatkowo wobec jednej z zatrzymanych osób, toczą się także inne postępowania m. in. za handel bronią, a także obrót znacznymi ilościami środków odurzających w postaci 150 kilogramów marihuany.

Jest to już kolejne uderzenie dolnośląskiej Policji i Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w przestępczość narkotykową.