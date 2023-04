Ciechanowianka straciła 170 tysięcy złotych – policjanci ostrzegają przed oszustwami internetowymi Data publikacji 13.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Przestrzegamy przed oszustwami w sieci. Proceder polega najczęściej na tym, że przestępcy na portalach społecznościowych czy randkowych, zawierają znajomość z przypadkowymi osobami. Gdy zdobędą ich zaufanie i sympatię, wyłudzają od nich pieniądze. W taki właśnie sposób mieszkanka Ciechanowa straciła prawie 170 tysięcy złotych. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy zawieraniu wirtualnych znajomości!

W miniony wtorek, 11 kwietnia 2023 roku do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosiła się 62-letnia kobieta, która padła ofiarą oszustów. W sierpniu 2022 roku nawiązała rozmowę z mężczyzną na portalu społecznościowym. Mężczyzna podawał się za Kanadyjczyka mieszkającego w Czechach. Szybko wzbudził zaufanie kobiety i poprosił o opłacenie wartościowej przesyłki wysłanej do niej, która miała zawierać pieniądze. 62-latka dokonała wpłaty 10 000 zł na wskazany numer konta. Następnie mężczyzna wyłudził kolejne pieniądze, gdyż jak twierdził opłata za paczkę wzrosła. Niczego nie podejrzewająca ciechanowianka przesłała mu kilka kart podarunkowych o łącznej wartości około 70 000zł.

Po jakimś czasie na portalu społecznościowym do 62-latki napisali kolejni mężczyźni. Jeden z nich podawał się za lekarza z Jemenu. Przekonał kobietę, że przyjedzie do Polski i namówił ją do przesłania pieniędzy na rezerwację biletu lotniczego. Ciechanowianka przelała na wskazany numer konta 15 000 złotych. Inny mężczyzna twierdził, że jego konto bankowe zostało zablokowane i prosił kobietę o pomoc w odzyskaniu pieniędzy. 62-latka zaufała mężczyźnie i przekonana, że pomaga mu w trudnej sytuacji, wykonała kilka przelewów na wskazane konta. W ten sposób oszuści wyłudzili od kobiety łącznie prawie 170 000 złotych! Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z ciechanowskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją.

Policjanci apelują o ostrożność przy zawieraniu wirtualnych znajomości oraz przestrzegają przed wysyłaniem nieznajomym osobom pieniędzy, przekazywaniem swoich danych osobowych, czy też informacji o kontach bankowych lub polisach ubezpieczeniowych. Przestępcy często na portalach społecznościowych, randkowych i aukcyjnych zawierają znajomość z przypadkowymi osobami. Gdy zdobędą ich zaufanie i sympatię wyłudzają od nich pieniądze, stosując techniki wpływu i manipulacji. Jedną z form tego przestępstwa jest oszustwo na „żołnierza, lekarza”. Oszustwa te, podobnie jak oszustwa „na wnuczka”, są cały czas modyfikowane i przybierają coraz to nowe formy. Dlatego podczas zawierania znajomości przez Internet zachowajmy czujność i nie dajmy się nabrać oszustom! Jeżeli poznana w sieci osoba prosi nas o pieniądze, najlepiej taką znajomość jak najszybciej zakończyć!