Złamał zakaz zbliżania się do matki, groził jej, a w mieszkaniu zdemolował telewizor. 23-latek został tymczasowo aresztowany Data publikacji 13.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie poskutkował wcześniejszy prokuratorski zakaz zbliżania się do matki, dlatego tym razem sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 23-latka zatrzymanego w minioną niedzielę przez funkcjonariuszy z I Komisariatu Policji w Wałbrzychu. Młody mężczyzna tego dnia późnym wieczorem wtargnął do mieszkania swojej matki, gdzie wszczął awanturę, groził jej, a ostatecznie zniszczył znajdujący się w środku telewizor oraz uszkodził futrynę i drzwi do pokoju. Na koniec ukradł też bratu kurtkę.

W świąteczną niedzielę, 09.04.2023 roku, po 21.00 policjanci prewencji pierwszego komisariatu zostali poinformowani, że młody i agresywny mężczyzna wtargnął do mieszkania swojej matki, groził jej i zdążył już zniszczyć telewizor oraz uszkodzić futrynę wraz z drzwiami do jednego z pokoi. W swoim przestępczym działaniu 23-latek nie pominął także brata, któremu ukradł kurtkę, powodując straty w łącznej wysokości 1,5 tysiąca złotych. Policjanci ustalili, że mężczyzna miał prokuratorski zakaz zbliżania się do kobiety.

W trakcie podjętej bezpośrednio po zgłoszeniu interwencji mundurowi zatrzymali krewkiego wałbrzyszanina, od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Ostatnie trzy noce mężczyzna spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych wałbrzyskiej komendy. W miniony wtorek 24-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. W środę natomiast Sąd Rejonowy w Wałbrzychu po zapoznaniu się z zebranym przez wałbrzyskich śledczych materiałem dowodowym podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na najbliższy miesiąc.

Teraz 24-latek na dalsze decyzje w swojej sprawie będzie oczekiwał w areszcie śledczym. Odpowie on przed sądem za zniszczenie mienia oraz groźby karalne, a także kradzież, a kara, jaka może mu grozić, to nawet do 5 lat pozbawienia wolności.