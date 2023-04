Zawsze służymy Wam pomocą! Data publikacji 13.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Międzyrzeccy policjanci otrzymali list z podziękowaniami od mężczyzny, któremu w nocy w środku lasu zepsuł się rower, a ci pomogli mu usunąć awarię. Słowa uznania skierował on do dyżurnego, który nie zbagatelizował jego problemu oraz patrolu, który pozwolił mu ogrzać się w radiowozie i pomógł naprawić rower.

Każdego dnia policjanci dbają o bezpieczeństwo obywateli, wykonują czynności związane ze sprawami zgłaszanymi oraz podejmują szereg interwencji. Każdego funkcjonariusza cieszy, gdy jego codzienna służba jest doceniana. Zdarza się, że osoba, której funkcjonariusze udzielili wsparcia i pomocy, wyrazi swoją wdzięczność. Tak też było w ostatnim czasie w Międzyrzeczu. Rowerzysta, któremu pomogli policjanci postanowił im podziękować składając oficjalne podziękowania na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu inspektora Pawła Rynkiewicza. W treści listu mężczyzna opisuje sytuację, gdzie podczas nocnego treningu zepsuł mu się rower. Będąc w środku lasu, nie wiedział gdzie dokładnie się znajduje i postanowił poprosić o pomoc międzyrzeckich policjantów. W tym celu skontaktował się z dyżurnym jednostki, który w miejsce awarii wysłał patrol. Policjanci pomogli mężczyźnie naprawić rower oraz ogrzać się z uwagi na niską temperaturę. Po naprawie, rowerzysta wrócił na trasę, gdzie mógł w bez przeszkód kontynuować trening.

Każde słowa uznania i sympatii ze strony obywateli są dla policjantów bezcenne, bez względu na to, w jakim wydziale pełnią oni służbę. Świadczą one nie tylko o ich zaangażowaniu w ludzkie problemy ale i o profesjonalizmie. Pisemne wyrażenie wdzięczności jest zawsze bardzo miłą formą uznania dla każdego policjanta i stanowi jeszcze większą motywację do codziennej służby.