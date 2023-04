Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionej kobiety Data publikacji 13.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci dębickiego wydziału kryminalnego, wraz z policjantami z Brzeźnicy, odnaleźli 30-latkę, której zaginięcie zgłosiła rodzina. Stan w jakim znajdowała się kobieta, zagrażał jej życiu. Funkcjonariusze udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę lekarzy.

Po przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu osoby, liczy się każda minuta. Policjanci sprawdzają wtedy każde miejsce, do którego mogła pójść osoba zaginiona. Do takiej sytuacji doszło kilka dni temu. Dyżurny z Dębicy odebrał zgłoszenie o zaginięciu 30-letniej mieszkanki Głobikowej. Z przekazanych informacji wynikało, że kobieta wyszła z domu 31 marca. Ponieważ 30-latce zdarzały się w przeszłości podobne sytuacje początkowo domownicy liczyli, że wróci sama do domu. Jednak kiedy jej nieobecność się przedłużała, kilka dni później zaniepokojeni poprosili policjantów o pomoc w jej poszukiwaniu.

Funkcjonariusze, wspólnie z mieszkańcem Głobikowej, który zna miejscowe niezamieszkane budynki, sprawdzali okolice oraz pustostany znajdujące się na terenie miejscowości. Podczas sprawdzenia kolejnego opuszczonego domu policjanci zauważyli w dachu niewielki otwór. Podjęli decyzję o wejściu do środka. Po zejściu z poddasza, w niewielkim pomieszczeniu znaleźli kobietę owiniętą w włókninę. Funkcjonariusze udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Kobieta trafiła do szpitala pod opiekę lekarzy.