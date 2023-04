Dolnośląscy policjanci zlikwidowali ogromną plantację konopi w centrum Legnicy Powrót Generuj PDF Drukuj Ogromne uderzenie dolnośląskich policjantów w narkotykowy biznes. Funkcjonariusze przejęli ponad 32 kg marihuany i zlikwidowali plantację ponad 600 roślin konopi. Do sprawy zatrzymali na gorącym uczynku 48 i 61-latka. Wkrótce mężczyźni zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z kryminalnymi Komendy Miejskiej Policji w Legnicy od dłuższego czasu pracowali nad sprawą związaną z dwoma mieszkańcami Legnicy, których podejrzewali o udział w procederze narkotykowym. Wnikliwość i zdeterminowanie policjantów pozwoliło im na wytypowanie miejsca, w którym mogły być produkowane narkotyki. Trop doprowadził ich do opuszczonej kamienicy w centrum miasta.

We wtorek późnym popołudniem funkcjonariusze z Wrocławia i Legnicy przystąpili do realizacji i pojechali pod wytypowany wcześniej adres. Kiedy funkcjonariusze dynamicznie wkroczyli do kamienicy wewnątrz budynku było dwóch mężczyzn. 48 i 61-latek szybko zostali obezwładnieni i zatrzymani. Podczas sprawdzenia pomieszczeń na różnych kondygnacjach funkcjonariusze ujawnili profesjonalną produkcję marihuany. W pokojach, gdzie rosły rośliny, była podłączona specjalna wentylacja, system oświetleniowy oraz suszarki. Rośliny znajdowały się już w dużej fazie wzrostu (ponad 1,5 metra). Z kolei w innych pomieszczeniach znajdowały się sadzonki, rośliny poddane suszeniu oraz skrzynki wypełnione już gotową marihuaną. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 32 kg marihuany oraz 158 gram metamfetaminy i ponad 600 roślin konopi.

Wkrótce policjanci Komendy Miejskiej Policji w Legnicy doprowadzą mężczyzn do prokuratury, gdzie zostaną przesłuchani i podjęte zostaną dalsze decyzje w sprawie zatrzymanych mieszkańców Legnicy.

