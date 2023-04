Dzięki interwencji policjantów 26-latek wrócił swoim autem do domu Data publikacji 13.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Doświadczeni policjanci wiedzą, że każda służba to niewiadoma, a każda interwencja jest inna. Czasami trzeba złapać przestępcę lub ukarać pirata drogowego, innym razem zaopiekować się rannym lub porzuconym zwierzęciem, czasami pomóc ofierze przemocy, a czasami… trochę się nagimnastykować i naprawić komuś samochód. Taką interwencję przeprowadzili policjanci z Komisariatu Policji w Ornecie. Dzięki pomocy policjanta, który jest miłośnikiem motoryzacji, pewien 26-latek mógł wieczorem wrócić swoim autem do domu.

W środę (12.04.2023 r.) wieczorem na terenie gminy Lubomino policjanci interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym podejrzanie zachowującego się mężczyzny. Zgłaszający powiedział, że przedstawiciel handlowy oferujący sprzedaż paneli fotowoltaicznych, po przedstawieniu mu oferty handlowej, od dłuższego czasu nadal przebywał w samochodzie pod jego domem, co wydało się dla zgłaszającego podejrzane.

Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, zastali tam 26-letniego mężczyznę i potwierdzili, że jest on przedstawicielem handlowym, wykonującym swoją pracę. Powód, dla którego jeszcze nie odjechał, był zupełnie niewinny – samochód, którym przyjechał mężczyzna, miał awarię. Nie chciał ruszyć z miejsca z powodu awarii hamulca ręcznego. To było poważnym kłopotem dla 26-latka, którego od domu dzieliło prawie 80 kilometrów. W jego głowie pojawiła się perspektywa wezwania lawety lub pozostawienia auta w obcym mieście, poniesienia kosztów, a w związku z interwencją policjantów, być może nawet ryzyko zatrzymania dowodu rejestracyjnego niesprawnego technicznie pojazdu.

To czego się nie spodziewał, to sposób, w jaki policjanci udzielili mu pomocy. Jeden z interweniujących policjantów – prywatnie miłośnik motoryzacji – szybko zdiagnozował usterkę i… wczołgał się pod samochód, żeby ją usunąć. Dzięki policyjnej interwencji mieszkaniec powiatu iławskiego mógł wrócić swoim autem do domu.

W codziennej służbie pomagamy i chronimy na różne sposoby. Tym razem występując w roli „mobilnego mechanika”.