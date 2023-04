Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał kierującego, który był pijany i po narkotykach Data publikacji 13.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, w czasie wolnym od służby, zatrzymał 35-letniego mieszkańca Oświęcimia podejrzanego o jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków, a także posiadanie środków odurzających.

W piątek, 7 kwietnia 2023 roku tuż przed godziną 16.00, policjant, jadąc ulicą Leśną w Brzezince, zauważył, że znajdujący się przed nim fiat nie trzyma prostego toru jazdy. W pewnym momencie obserwowany samochód nagle zjechał z jezdni na pobocze i wjechał w zarośla. Funkcjonariusz, podejrzewając, że za kierownicą znajduje się osoba chora lub nietrzeźwa, natychmiast zatrzymał swój samochód, po czym podbiegł do kierowcy. Wyczuł od niego woń alkoholu, a na siedzeniu pasażera zauważył słoiczek z suszem roślinnym. W związku z powyższym zatrzymał mężczyznę, a następnie powiadomił dyżurnego oświęcimskiej komendy Policji.

Na miejsce przyjechał patrol, który przejął nietrzeźwego oraz zabezpieczony słoik z suszem. Badanie stanu trzeźwości 35-letniego mieszkańca Oświęcimia wykazało 1,5 promila alkoholu. Natomiast tester narkotykowy w ślinie mężczyzny wykazał amfetaminę. Zatrzymany trafił do oświęcimskiej komendy Policji. Do badań na zawartość środków odurzających została mu pobrana krew. Badanie zabezpieczonego suszu przeprowadzone przez policjantów z pionu kryminalnego wykazało, że jest to marihuana.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz grzywna nawet do 60 tysięcy złotych. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.