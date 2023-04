Z tego tytoniu papierosów nie będzie Data publikacji 13.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Staszowscy i świętokrzyscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych. Do depozytu trafiło blisko 190 kilogramów krajanki tytoniowej, 515 kilogramów liści tytoniowych oraz urządzenia służące do rozdrabniania i suszenia. Dwaj mężczyźni w wieku 40 i 47 lat, podejrzani o udział w przestępczym procederze zostali zatrzymani i niebawem usłyszą zarzuty. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku zostały oszacowane na kwotę 520 000 złotych.

W środę, 12 kwietnia 2023 roku staszowscy kryminalni wspólnie z policjantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w Kielcach przeszukali jedną z posesji na terenie gminy Gnojno. W budynku gospodarczym współpracujące służby zastały na gorącym uczynku wytwarzania krajanki tytoniowej 47-letniego mieszkańca gminy Oleśnica oraz 40-letniego mieszkańca gminy Gnojno. W trakcie służbowej wizyty funkcjonariusze ujawnili blisko 190 kilogramów krajanki, 515 kilogramów sprasowanych liści tytoniowych, wagę elektroniczną oraz dwie maszyny - jedną służącą do krojenia liści oraz drugą, która służyła do ich suszenia. Wytwórcy nielegalnych wyrobów tytoniowych zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Za swoją działalność odpowiedzą przed sądem, grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Historia jednak ma swój dalszy ciąg. W trakcie realizowanych czynności śledczy ustalili, że część krajanki mogła zostać wywieziona do jednej z miejscowości w powiecie buskim. Skierowani zostali tam kryminalni, którzy w pojeździe należącym do 63- latka zabezpieczyli 4000 sztuk papierosów, których czarnorynkowa wartość wyceniona została na kwotę 5000 złotych.

Według wyliczeń śledczych, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku wynoszą 520 000 zł.