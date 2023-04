Groził pozbawieniem życia oraz znieważył lekarza i ratownika medycznego, którzy udzielali mu pomocy Data publikacji 13.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego oławskiej jednostki zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który zaatakował lekarza i ratownika medycznego udzielających mu pomocy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Podejrzany znieważył ich i groził pozbawieniem życia. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem, za co grozi mu kara do 2 lat więzienia.

We wtorek,11 kwietnia 2023 roku około godz. 5.15 do dyżurnego oławskiej jednostki wpłynęło zgłoszenie, dotyczące mężczyzny awanturującego się w oławskim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Interweniujący policjanci ustalili, że 33-letni mężczyzna - mieszkaniec powiatu oławskiego został przywieziony z miejsca zamieszkania do szpitala przez Zespół Pogotowia Ratunkowego, celem udzielenia mu pomocy. Podczas badań odbywających się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 33-latek zaczął zachowywać się wulgarnie i agresywnie względem udzielających mu pomocy dyżurującego lekarza i ratownika medycznego. Wyzywał ich słowami wulgarnymi, a także groził im pobiciem, uszkodzeniem ciała, a nawet pozbawieniem życia i zdrowia Sprawdzenie stanu trzeźwości wykazało, że agresywny mieszkaniec powiatu oławskiego miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu 33-latek usłyszał zarzuty znieważenia i kierowania gróźb karalnych wobec ratownika medycznego i lekarza, za co grozi mu kara do 2 lat więzienia.

Przypominamy - lekarz oraz ratownik medyczny, podczas pełnienia obowiązków służbowych, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej funkcjonariuszowi publicznemu.