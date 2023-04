Policjanci z funkcjonariuszami KAS zlikwidowali kolejny nielegalny salon gier Data publikacji 13.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wspólnie z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali kolejny nielegalny salon gier z automatami do hazardu. W jednym z lokali na terenie miasta funkcjonariusze zabezpieczyli komputery, które były wykorzystywane do celów komercyjnych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie nieustannie współpracują z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w przeciwdziałaniu rozwoju nielegalnego hazardu. Efektem ich współpracy było zlikwidowanie kolejnego nielegalnego punktu gier, działającego na terenie Szczecina. Funkcjonariusze podczas działań zabezpieczyli między innymi komputery i sprzęt przeznaczony do gier hazardowych o szacunkowej wartości około 100 tysięcy złotych. Maszyny trafiły do depozytu Urzędu Celno-Skarbowego, którego funkcjonariusze prowadzić będą teraz dalsze postępowanie w tej sprawie.

Przypomnijmy, że podmioty prywatne nie mogą urządzać gier na automatach poza kasynami. Za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary finansowe. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności.