Policjanci znaleźli w garażu 51-latka ponad 16 kg marihuany Data publikacji 13.04.2023 Kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali 51-latka, który w garażu miał ponad 16 kilogramów marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i za to przestępstwo będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu do 18 lat więzienia. Wczorajszą decyzją sądu podejrzany na najbliższe miesiące trafił do aresztu.

Kryminalni z komendy miejskiej zdobyli informacje o tym, że mieszkaniec Gdańska przechowuje znaczną ilość środków odurzających. We wtorek, 11.04.2023 roku, rano, policjanci weszli do mieszkania 51-latka. W trakcie przeszukania pomieszczeń należących do gdańszczanina w garażu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli liczne opakowania plastikowe, szklane, foliowe i papierowe, w których znajdował się głównie susz roślinny, ale także tabletki oraz zbrylona substancja koloru jasnego i brunatnego. Zabezpieczone środki odurzające i psychotropowe przekazano do analizy biegłemu, który we wstępnej opinii określił, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków, tj. 16 tysięcy porcji handlowych marihuany.

51-latek z Gdańska został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi, by przedstawić mężczyźnie zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i psychotropowych. Wczoraj sąd zadecydował, że 51-letni gdańszczanin najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Podejrzany był już karany za przestępstwa narkotykowe, dlatego za swój czyn odpowie w warunkach recydywy.

Za obrót znaczną ilością narkotyków grozi do 12 lat więzienia. W warunkach recydywy za takie przestępstwo grozi kara do 18 lat pozbawiania wolności.

(KWP w Gdańsku / mw)