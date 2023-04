Kontrola drogowa zakończona wysoką karą Data publikacji 13.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Prawie 14 tysięcy złotych grzywny, zatrzymane prawo jazdy i dowód rejestracyjny. To finał kontroli drogowej przeprowadzonej przez policjantów wąbrzeskiej "drogówki" oraz funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego.

W środę (12.04.2023 roku) po godzinie 9:00, na obwodnicy Wąbrzeźna policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej ciężarówkę, w której poza kierowcą i pasażerem siedział trzeci mężczyzna. Podejrzenia policjantów były trafne, jadąca ze śląska ciężarówka przystosowana była do przewozu tylko dwóch osób. To był jednak przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. W wyniku przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze ujawnili, że kierowca przewożący 16 ton węgla, poza nadliczbową ilością pasażerów, kieruje ciężarówką bez karty w tachografie, a stan techniczny jego auta jest tragiczny.

Na miejsce kontroli przyjechał patrol Inspekcji Transportu Drogowego z Grudziądza. Wykonane przez nich czynności wykazały, że kierowca jeździł bez wymaganych przepisami przerw w pracy oraz niezbędnych dokumentów i licencji. W efekcie końcowym 57-letni mieszkaniec Mikołowa stracił prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące, z uwagi na zły stan techniczny pojazdu zatrzymany został dowód rejestracyjny i zakazano mu dalszej jazdy.

Na miejscu kontroli kierowca ukarany został mandatami na łączną kwotę 1 900 złotych oraz wszczęto wobec niego postępowanie administracyjne z uwagi na złamanie przepisów dotyczących transportu drogowego na łączną kwotę 12 tysięcy złotych grzywny.