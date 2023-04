Policjanci odzyskali samochód wart 115 tysięcy złotych Data publikacji 13.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, w ramach prowadzonego dochodzenia odzyskali forda wartego 115 tysięcy złotych. Pojazd ukrywał klient, który go wcześniej wynajął. Podejrzany usłyszał już zarzut przywłaszczenia samochodu.

W czwartek, 6 kwietnia 2023 roku do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zgłosił się przedstawiciel firmy zajmującej się wynajmem pojazdów i zawiadomił o przywłaszczeniu przez jednego z klientów forda wartego 115 tysięcy złotych. Zawiadamiający podniósł również to, że klient pomimo wygaśnięcia umowy najmu i upływu kilku miesięcy, a także kilkukrotnych wezwań do zwrotu pojazdu wysyłanych przez kancelarię adwokacką, nie uczynił tego, jednocześnie unikając jakiegokolwiek kontaktu.

Policjanci Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego krakowskiej komendy powiatowej ustalili prawdopodobne miejsce znajdowania się samochodu. W wyniku współpracy z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach samochód zlokalizowano na terenie powiatu myślenickiego. Myśleniccy stróże prawa, na terenie posesji wskazanej przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ujawnili wśród innych zaparkowanych pojazdów, utraconego forda oraz zastali 54-latka, którego dane zgadzały się z tymi widniejącymi na umowie najmu samochodu. Odzyskany pojazd został na miejscu przekazany przedstawicielowi pokrzywdzonej firmy.

We wtorek, 11 kwietnia 2023 roku śledczy przedstawili 54-latkowi zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia w postaci samochodu osobowego. Za popełnione przestępstwo podejrzanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.