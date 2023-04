Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Data publikacji 13.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Już po raz 16. Policja oddaje hołd jeńcom wojennym zabitym w Katyniu wiosną 1940 r. Na rozkaz sowieckich władz zamordowano prawie 22 tysiące obywateli II Rzeczypospolitej. Oddając hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej, 13 kwietnia br. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami oraz w towarzystwie wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Błażeja Pobożego złożyli kwiaty przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Od 2008 r. dzień 13 kwietnia jest obchodzony jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który został ustanowiony w 2007 r. uchwałą Sejmu RP. Data nawiązuje do informacji podanej 13 kwietnia 1943 r. przez radio berlińskie o odnalezieniu masowych grobów polskich oficerów w Lesie Katyńskim.

W tym roku na uroczystości byli obecni m. in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, I-szy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, którzy złożyli wieńce pod Tablicą Pamięci w gmachu Komendy Głównej Policji oraz oddali hołd policjantom II RP pomordowanym przez NKWD. Następnie zebrani wzięli udział w apelu z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, podczas którego przemawiał m.in. wiceminister SWiA Błażej Poboży oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

- W tym roku 16. raz obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 80 lat temu nazistowskie Niemcy poinformowały o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego i innych służb mundurowych pomordowanych przez NKWD. To drugie obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej pozostające pod wpływem wydarzeń, które rozgrywają się w Ukrainie. Agresja Rosji, bezpośredniego spadkobiercy ZSRR, potwierdza, że dzisiejszy reżim to nowe wcielenie tej samej brutalności i pogardy dla człowieka. Zamordowani w Kalininie funkcjonariusze Policji Państwowej i innych służb mundurowych są ważną częścią nie tylko policyjnej, ale także naszej polskiej tożsamości. Dzisiejsza uroczystość wpisuje się w policyjny etos troski o korzenie formacji – mówił wiceminister SWiA Błażej Poboży.

- Chciałbym serdecznie wszystkim podziękować, że jesteście z nami w 83. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Spotykamy się przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” by w szczególny sposób uczcić pamięć blisko 22 tysięcy zamordowanych Polaków. Ofiarami tej okrutnej zbrodni byli żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierzy i oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza, profesorów, lekarzy, księży i prawników oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego. Gdy dostali się do niewoli zostali potraktowani jako szczególnie niebezpieczni wrogowie komunizmu i władzy sowieckiej. Po 80 latach ponownie oglądamy obrazki skutych z tyłu rąk i przestrzelonych z tyłu głów. To dzieje się tuż za naszą granicą w Ukrainie. Naszym, nie tylko moralnym, historycznym, ale przede wszystkim przyjacielskim obowiązkiem jest wspierać bohaterski naród Ukraiński, który tak dzielnie stawia opór. Naszym obowiązkiem jest także pomoc dla tych, którzy uciekli by znaleźć schronione u nas. Otrzymali wielką pomoc od funkcjonariuszy i pracowników polskiej Policji i za to wszystko Wam serdecznie dziękuję – powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Na zakończenie Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z wiceministrem SWiA Błażejem Pobożym złożyli kwiaty przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu Komendy Głównej Policji w Warszawie.

______________________________________________________

( BKS KGP , tekst Katarzyna Chrzanowska, foto: Grzegorz Utnik)

Informacje z województw: