„Profesjonalizm, empatia…” - wyjątkowe podziękowania dla policjantów

Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi i profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych, to jedne z najważniejszych dewiz przyświecających policjantom w ich codziennej służbie. Do Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu inspektora Marcina Sapuna, wpłynęły podziękowania za profesjonalne i pełne empatii podejście policjantów do mężczyzny odpowiedzialnego za spowodowanie zdarzenia drogowego.