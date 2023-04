#POMAGAMYICHRONIMY Chciał popełnić samobójstwo. Odratowali go wyszkowscy policjanci Data publikacji 14.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W środę (12.04) do dyżurnego wyszkowskiej komendy dotarła informacja o mężczyźnie, który chce popełnić samobójstwo. Mundurowi szybko dotarli do rannego mieszkańca powiatu wyszkowskiego, zaopatrzyli jego rany i przekazali pod opiekę lekarzy.

Na policjantów z Wyszkowa zawsze można liczyć. Nie inaczej było w minioną środę (12.04), kiedy to dyżurny wyszkowskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który chce popełnić samobójstwo. Służby ratunkowe zaalarmowali członkowie rodziny, do których 39-latek wysłał pożegnalne wiadomości. Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego wyszkowskiej komendy natychmiast ruszyli z pomocą i już po chwili dotarli do jednego z mieszkań w Wyszkowie. W środku zauważyli zakrwawionego mężczyznę, który trzymał w rękach kuchenne noże.

39-latek początkowo nie chciał odłożyć noży. Mundurowi rozpoczęli z nim rozmowę i negocjacje, jednocześnie starając się go uspokoić. Ich doświadczenie, a także profesjonalizm przekonywania szybko przyniosły zamierzony skutek. Mężczyzna odłożył noże, a wtedy mundurowi zaczęli udzielać mu pomocy przedmedycznej. Zatamowali krwotok i opatrzyli jego rany, które miał na rękach i wezwali na miejsce załogę pogotowia ratunkowego. Do czasu przyjazdu ratowników medycznych policjanci utrzymywali kontakt słowny z mężczyzną, nie dopuszczając do utraty jego przytomności oraz monitorowali jego funkcje życiowe.

39-latek trafił do szpitala pod opiekę lekarzy. Jego życiu już nie zagraża niebezpieczeństwo. To już kolejna policyjna akcja, na przestrzeni ostatnich tygodni, dzięki której wyszkowscy policjanci wykazując się profesjonalizmem i zachowując zimna krew, uratowali ludzkie życie.

Pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy możemy zwrócić się do instytucji, które jej udzielą. Z naszymi problemami nie jesteśmy sami. Wokół nas są ludzie, którzy chcą i potrafią pomóc nam w trudnych sytuacjach.