Wzruszające podziękowania dla rawskich policjantów Data publikacji 14.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Pełne uznania i niezwykle wzruszające podziękowania pojawiły się na portalu internetowym skierowane do rawskich policjantów. Mundurowi pomogli w szybkim i bezpiecznym dotarciu do szpitala.

Służba w Policji jest nieprzewidywalna i nigdy nie mamy pewności, w jakiej sytuacji będziemy potrzebni. Przekonali się o tym policjanci z Rawy Mazowieckiej.

W czwartek, 13 kwietnia 2023 roku przed godziną 21.00 do komendy zgłosiła się kobieta, która powiedziała, że jej mama z uwagi na stan zdrowia jak najszybciej musi dostać się do szpitala w Tomaszowie Mazowieckim. Sytuacja była na tyle poważana, że każda minuta była na wagę złota. Dyżurny bez chwili wahania zadysponował patrol ruchu drogowego do eskorty samochodu z chorą kobietą. Policjanci wykorzystując sygnały uprzywilejowania poprowadzili samochód do szpitala. W międzyczasie oficer dyżurny rawskiej komendy powiadomił o zaistniałej sytuacji jednostkę policji z powiatu tomaszowskiego, która skontaktowała się ze szpitalem i przekazała informację o konieczności przygotowania się na przyjazd pacjentki.

Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów kobieta trafiła pod opiekę specjalistów i otrzymała fachową pomoc. Rodzina wystosowała podziękowania za okazaną pomoc na portalu społecznościowym.