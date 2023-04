Rozbita szajka kradnąca butle gazowe oraz paliwo na stacjach benzynowych na terenie Małopolski i Śląska Data publikacji 14.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach, w powiecie oświęcimskim, rozpracowali czteroosobową grupę przestępców zajmującą się włamaniami i kradzieżą butli gazowych oraz kradzieżami paliwa na stacjach benzynowych na terenie Małopolski i Śląska. Podejrzanym udowodniono popełnienie 90 czynów, w tym 68 kradzieży paliwa. Zarzuty postawiono również paserowi. Dwóch sprawców zostało osadzonych w aresztach śledczych.

W ciągu ostatnich miesięcy ubiegłego roku na terenie gminy Kęty doszło do kilku kradzieży z włamaniem do wiat przy placówkach handlowych, z których sprawcy kradli butle gazowe. Pracujący nad sprawami policjanci pionu kryminalnego z kęckiego komisariatu policji ustalili, że związek z przestępczym procederem ma czteroosobowa grupa, w skład której wchodził 26-letni mieszkaniec powiatu bielskiego oraz troje mieszkańców gminy Kęty w wieku od 20 do 28 lat.

W trakcie prowadzonych dalej czynności policjanci zebrali dowody potwierdzające, że ustaleni sprawcy oprócz 5 włamań i kradzieży butli gazowych, mają również związek z 68 kradzieżami paliwa na stacjach benzynowych, których dokonali na terenie kilkudziesięciu miejscowości w Małopolsce i na Śląsku. Czynów tych dokonywali w różnych konfiguracjach przy użyciu różnych samochodów. Tankowali paliwo do baków po czym odjeżdżali nie płacąc. Czterem sprawcom przedstawiono 23 zarzuty, w tym jeden zarzut obejmujący ciąg 68 kradzieży paliwa.

Wobec dwóch podejrzanych, 26-latka z powiatu bielskiego oraz 28-latka z gminy Kęty, na wniosek oświęcimskiej prokuratury Sąd Rejonowy w Oświęcimiu zastosował środki zapobiegawcze w postaci trzymiesięcznych aresztów tymczasowych. Wobec 26-latka już toczy się kilka innych spraw karnych związanych z posiadaniem narkotyków oraz prowadzeniem pojazdu pod ich wpływem. Natomiast 28-latek opisanych czynów kryminalnych dopuścił się w warunkach recydywy. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat, natomiast za kradzież 5 lat odsiadki.

Śledczy ustalili również personalia pasera grupy, którym okazał się 45-letni mieszkaniec Kęt. Za paserstwo grozi kara po 5 lat pozbawienia wolności.