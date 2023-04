Policjant z Dzierżoniowa w czasie wolnym od służby ujął sprawcę kradzieży sklepowej Data publikacji 14.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na co dzień pracuje w dzierżoniowskim Wydziale Kryminalnym. W czasie dotychczasowej służby zatrzymał wielu sprawców poważnych przestępstw. Doświadczenie zawodowe nauczyło go, że należy być czujnym w każdej sytuacji, także w czasie wolnym. Dlatego gdy robiąc zakupy po zakończonej służbie zauważył klienta marketu, który ukradł alkohol, natychmiast zareagował.

Praca w granatowym mundurze powoduje, że nawet po zakończonej służbie policjanci nie przestają stać na straży prawa i łatwo dostrzegają wszelkie przewinienia niezgodne z prawem. Nie mają też obaw przed reagowaniem na zauważone nieprawidłowości, zgodnie z policyjną dewizą „Pomagamy i Chronimy”. Dowiódł tego dzierżoniowski funkcjonariusz, który podczas zakupów w markecie, w czasie wolnym od służby, zareagował natychmiast, gdy tylko zauważył, jak jeden z klientów opuszcza sklep nie płacąc za towar.

Zdarzenie miało miejsce kilka dni temu na terenie jednego z dzierżoniowskich marketów. 32-latek jeszcze będąc na terenie sklepu schował alkohol do torby, następnie przeszedł przez linię kas usiłując w pośpiechu opuścić obiekt. W tym samym momencie funkcjonariusz skierował się w jego stronę, aby udaremnić kradzież. Mężczyzna widząc, że w jego kierunku zmierza policjant, zaczął uciekać. Szybko został jednak ujęty i przekazany patrolowi, który po chwili zjawił się na miejscu zdarzenia. Sprawca uciekając porzucił skradziony towar, który uległ uszkodzeniu, przez co uczynił go niezdatnym do dalszej sprzedaży.

Zatrzymany 32-latek odpowie przed sądem za popełnienie wykroczenia z art. 119§1 Kodeksu wykroczeń, który mówi: „Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Złodziej będzie musiał jeszcze pokryć straty.