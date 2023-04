Paser trafił do zakładu karnego Data publikacji 14.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Poszukiwań Celowych i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali poszukiwanego. Mężczyzna był związany z przestępczością samochodową.

50-latek z powiatu grudziądzkiego poszukiwany był od marca 2016 roku. Miał do odbycia karę za przestępstwo pasterstwa umyślnego. Wiadomym było także, że w przeszłości mężczyzna notowany był w policyjnych kartotekach za przestępczość samochodową.

Podczas zatrzymania, 50-latek przedstawił policjantom fałszywe dane, podając się za brata. Żeby uwiarygodnić swoją tożsamość okazał nawet dokument na dane, które podał. Na niewiele to się jednak zdało, ponieważ policjanci wiedzieli kogo szukają. To była szybka „realizacja”. Prosto z parkingu na stacji paliw poszukiwany trafił do aresztu i to na dwa lata.