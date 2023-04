Rubinkowscy policjanci spisali się na medal Powrót Generuj PDF Drukuj Przedstawicielka Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu podziękowała Komendantowi rubinkowskiego komisariatu za wzorową postawę policjantów, pełniących służbę w tej jednostce - sierżanta Patryka Króla i sierżanta Macieja Sławkowskiego. Mundurowi wykazali się wyjątkową empatią i zrozumieniem podczas interwencji związanej z zachowaniem chłopca w spektrum autyzmu.

Wczoraj (14.04) funkcjonariusze Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo mieli przyjemność gościć przedstawicielkę Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu, która, w imieniu społeczności rodzin zrzeszonych w organizacji, chciała podziękować za postawę rubinkowskich policjantów.

Spotkanie zostało zainicjowane przez przedstawicielkę SPOZA po interwencji, która miała miejsce na moście genenerał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Wówczas, podróżująca z 13-letnim synem w spektrum autyzmu mieszkanka Torunia znalazła się w niebezpiecznej sytuacji. Nastolatek, który wzrostem już dawno przewyższa mamę, podczas jazdy zaczął stwarzać realne zagrożenie, dostał ataku agresji i autoagresji, kopał siedzącą za kierownicą kobietę. Ta zatrzymała się w obawie, że dalsza podróż może zakończyć się wypadkiem. Dzięki pomocy innego kierowcy, który wsiadł do chłopca, wezwała pomoc, dzwoniąc pod numer 112.

Na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe i mundurowi z Rubinkowa - sierżant Patryk Król i sierżant Maciej Sławkowski.

Policjanci, jak relacjonowała przedstawicielka stowarzyszenia, wykazali się wielkim profesjonalizmem, pomimo tego, że na co dzień nie pracują z osobami w spektrum autyzmu. Mundurowi byli wspierający i pomocni, zarówno dla mamy, dla której ta sytuacja była bardzo trudna, jak również jej syna. Przewieźli 13-latka do jego domu, jadąc z nim za zgłaszającą. Dbali o to, by chłopiec czuł się bezpiecznie.

Przedstawicielka SPOZA przekazała Komendantowi Komisariatu Toruń-Rubinkowo młodszemu inspektorowi Jackowi Wolframowi oraz sierżantowi Patrykowi Królowi i sierżantowi Maciejowi Sławkowskiemu pisemne podziękowania, wyraziła uznanie dla profesjonalizmu, empatii i zrozumienia, jakim wykazali się funkcjonariusze.

Policjanci każdego dnia z zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki, nie oczekując w zamian słów uznania, jednak takie chwile zawsze przypominają nam, że wybierając tę drogę swojej ścieżki zawodowej – pomocy drugiemu człowiekowi, podjęliśmy dobrą decyzję.

(KWP w Bydgoszczy / po)