Dwóch mieszkańców Złotoryi odpowie za dewastację mienia na terenie miasta. Zdarzenie uwieczniły kamery monitoringu Powrót Generuj PDF Drukuj Złotoryjscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o zniszczenie mienia na terenie miasta. Podczas jednej nocy, mężczyźni wspólnie uszkodzili drzwi wejściowe do sklepu i elewację, a kolejnej nocy, jeden z nich zdewastował witrynę sklepową w innej części Złotoryi. Sprawcy przestępstw przeciwko mieniu staną przed sądem. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 33-latek był w przeszłości karany za podobne przestępstwa więc będzie odpowiadał w warunkach powrotu do przestępstwa.

Do Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi wpłynęło zgłoszenie dotyczące zdewastowanych drzwi wejściowych do sklepu oraz elewacji budynku. Do zdarzenia doszło w nocy na jednym ze złotoryjskich osiedli. Na zapisach monitoringu widać, jak dwóch zamaskowanych mężczyzn podchodzi do lokalu. Jeden z nich wielokrotnie i agresywnie uderza łomem w drzwi wejściowe do placówki. Drugi ze sprawców rzuca kamieniem w tym samym kierunku, po czym obaj pospiesznie odchodzą z miejsca zdarzenia.

W toku wykonanych czynności i zebranych informacji policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali sprawców zniszczenia mienia. Są to dwaj mieszkańcy Złotoryi w wieku 26 i 33 lat. Funkcjonariusze ustalili, że młodszy mężczyzna jest odpowiedzialny także za zniszczenie mienia w innej części miasta. Kolejnej nocy stłukł bowiem szybę wystawową w sklepie przy ul. Piłsudskiego. 26-latek swoje zachowanie tłumaczył problemami osobistymi, a niszcząc mienie wyładował swoją złość. Łączne straty pokrzywdzeni oszacowali na kwotę kilku tysięcy złotych.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego policjanci przedstawili 26-latkowi cztery zarzuty zniszczenia mienia i kierowania gróźb karalnych wobec jednego z pokrzywdzonych. 33-latek usłyszał jeden zarzut zniszczenia mienia. W przeszłości był karany za podobne przestępstwa, dlatego tym razem będzie odpowiadał w warunkach tzw. recydywy. O dalszym losie obu mężczyzn zdecyduje sąd.

Za zniszczenie mienia kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności, z kolei kierowanie gróźb karanych zagrożone jest karą do 2 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy / po)