Miny przeciwpancerne wykopane w Woli Rzędzińskiej

Niewybuchy zostały wykopane podczas wiosennych porządków. Cztery miny przeciwpancerne zostały znalezione pod cienką skorupą ziemi na prywatnej posesji, bezpośrednio przy stodole. Niebezpieczne pamiątki po II wojnie światowej zostały zabrane przez saperów i zostaną zneutralizowane na poligonie.

Wczoraj, późnym popołudniem oficer dyżurny tarnowskiej komendy Policji został poinformowany o odnalezieniu metalowych przedmiotów, przypominających prostopadłościany. 57-letnia zgłaszającą podejrzewała, że mogą to być przedmioty niebezpieczne. Na miejsce skierowano policjantów z zespołu minersko-pirotechnicznego tarnowskiej komendy. Ci potwierdzili niebezpieczne znalezisko i określi je jako 3 miny przeciwpancerne produkcji radzieckiej MP-35 z czasów II wojny światowej. Niewybuchy stanowiły istotne zagrożenie dla mieszkającej tam kobiety, która do czasu ich usunięcia zamieszkała u swojej rodziny. Nie było konieczności ewakuacji innych mieszkańców. Teren został ogrodzony i był dozorowany przez policjantów Komisariatu Policji Tarnów-Centrum. Powiadomiono żołnierzy z 21 Batalionu Wojska Polskiego z Rzeszowa, którzy dzisiaj rano przyjechali na miejsce. Przeprowadzili swoje sprawdzenia i odkryli dodatkowo jeszcze jedną minę, która była zakopana w niewielkiej odległości od pozostałych. Niewybuchy zostały zabezpieczone przez saperów wojskowych i wywiezione z terenu Woli Rzędzińskiej. Zostaną one przewiezione na poligon wojskowy, gdzie zostaną zneutralizowane.

Apelujemy do mieszkańców o właściwe postępowanie w razie znalezienia takich niebezpiecznych przedmiotów. Nigdy samodzielnie nie próbujmy dotykać, sprawdzać oraz przenosić tego typu znalezisk. Do naszych obowiązku należy jedynie oznaczyć takie miejsce, a następnie powiadomić dyżurnego jednostki Policji, który skieruje w to miejsce policjantów.