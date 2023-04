3 kg narkotyków w paczkomacie, a kolejne 5 kg w mieszkaniu - tymczasowy areszt dla podejrzanego Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Zespołu dw. z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu znaleźli 3 kilogramy narkotyków, które trafiły do paczkomatu na terenie dzielnicy Fabryczna. Ponadto, po tajemniczą przesyłkę zgłosił się jej odbiorca, na którego czekali już wrocławscy kryminalni. 19-letni mieszkaniec stolicy Dolnego Śląska nie krył zdziwienia widokiem policjantów. Dodatkowo funkcjonariusze zabezpieczyli w mieszkaniu podejrzewanego kolejne ilości substancji odurzających. Zatrzymanemu może teraz grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

O podejrzanej przesyłce kryminalni z wrocławskiej komendy miejskiej dowiedzieli się na podstawie własnych działań operacyjnych. Przesyłka została nadana do paczkomatu mieszczącego się we Wrocławiu, na terenie dzielnicy Fabryczna, a w niej aż 3 kg zabronionych substancji. Policjanci cierpliwie czekali na odbiorcę, który zgłosił się po cenny pakunek i zatrzymali go.

Podejrzewanym okazał się 19-letnim mieszkaniec Wrocławia, który w swoim mieszkaniu ukrywał jeszcze inne środki odurzające. W sumie, funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 8 kg różnych substancji, wśród których była marihuana, mefedron, tabletki psychotropowe. Do tego waga elektroniczna, woreczki strunowe, zgrzewarka próżniowa.

Podejrzany usłyszał już zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości substancji odurzających. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie, do czego sąd się przychylił. Mieszkaniec Wrocławia trafił już do aresztu śledczego, gdzie będzie przebywał przez najbliższe 3 miesiące. Mężczyźnie za te przestępstwa grozić może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / po)