Policjanci z Wiązownicy udzielili pomocy poszkodowanym w wypadku Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z posterunku w Wiązownicy, podczas pełnienia służby byli świadkami zdarzenia drogowego, do jakiego doszło na ul. Warszawskiej i jako pierwsi ruszyli z pomocą. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, po czym udzielili pomocy przedmedycznej nieprzytomnemu 16-latkowi. Monitorowali czynności życiowe nastolatka do czasu przyjazdu służb ratunkowych.

W sobotę po godz. 17, na ul. Warszawskiej w Wiązownicy doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem audi i opla. Zdarzenie to zauważyli policjanci z posterunku w Wiązownicy, którzy w tym czasie pełnili służbę na terenie gminy. Ich reakcja był natychmiastowa. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce wypadku, po czym udzielili pomocy przedmedycznej poszkodowanemu 16-latkowi, którego nieprzytomnego wyciągnęli z audi. Monitorowali jego czynności życiowe do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Nastolatek został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Pozostali uczestnicy wypadku zostali przewiezieni karetkami pogotowia do placówki medycznej. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Podczas wykonywania dalszych czynności, policjanci jarosławskiej drogówki wstępnie ustalili, że kierująca audi, 18-letnia mieszkanka gminy Wiązownica, włączając się do ruchu z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu oplem, 29-letniemu mieszkańcowi gminy Wiązownica, w wyniku czego doszło do zderzenia. Kierująca audi podróżowała z 16-latkiem oraz 18-latką, wszyscy są mieszkańcami gminy Wiązownica.

Policjanci ustalili, że kierujący pojazdami byli trzeźwi.

Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację fotograficzną. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Posterunku Policji w Wiązownicy.

(KWP w Rzeszowie / po)