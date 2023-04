Podejrzany o znęcanie i groźby karalne trafił do aresztu śledczego Data publikacji 17.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Chroniąc osoby pokrzywdzone przemocą, śledczy skutecznie izolują sprawców, którzy zagrażają życiu lub zdrowiu swoich najbliższych. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu zatrzymali, a następnie w areszcie śledczym osadzili 66-letniego mieszkańca Oświęcimia podejrzanego o groźby karalne oraz znęcanie fizyczne i psychiczne nad 75-letnią siostrą.

W środę, 12 kwietnia 2023 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji zostali powiadomieni przez rodzinę 75-letniej mieszkanki Oświęcimia o znęcaniu fizycznym i psychicznym, którego wobec kobiety miał się dopuszczać jej 66-letni brat. Z relacji zawiadamiających wynikało również, że sprawca dopuszczał się też gróźb karalnych, używając do tego siekiery.

Do miejsca zamieszkania agresora natychmiast pojechali funkcjonariusze. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych w oświęcimskiej komendzie Policji. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 2,6 promila alkoholu. Na podstawie dowodów zebranych podczas postępowania podejrzanemu przedstawiono zarzut znęcania fizycznego, psychicznego oraz gróźb karalnych wobec siostry, a także gróźb karalnych wobec innych członków rodziny, których dopuścił się w ciągu ostatniego roku (czynów tych najczęściej dokonywał, będąc pod wpływem alkoholu). Następnie akta sprawy wraz z wnioskiem o wydanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych trafiły do prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

W piątek, 14 kwietnia 2023 roku zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał zarzuty. Prokurator, mając na względzie ochronę pokrzywdzonych, zwrócił się do oświęcimskiego Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu tymczasowego. Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku, wydając postanowienie o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym. Jeszcze tego samego dnia 66-latek został osadzony w areszcie śledczym. Za znęcanie w rodzinie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, z kolei za groźby karalne grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Nie czekaj. Przerwij przemoc.

Śledczy apelują, aby osoby pokrzywdzone przerwały łańcuch przemocy. W tym celu należy złożyć zawiadomienie. Pomocą osobom pokrzywdzonym przemocą służy wiele instytucji między innymi powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej czy ośrodki interwencji kryzysowej. Funkcjonariusze kierują swój apel o przerwanie przemocy również do osób, które są jej świadkami. Najczęściej są to sąsiedzi lub najbliższa rodzina. Osoby te informując o przemocy w rodzinie, swoją postawą dają siłę i wsparcie osobom pokrzywdzonym.