Zatrzymaliśmy szajkę włamywaczy! Data publikacji 17.04.2023 Wspólne działania kryminalnych ze Świdnika oraz KWP w Lublinie doprowadziły do zatrzymania trzech sprawców włamania do jednego z domów w gminie Piaski. Łupem włamywaczy padło ponad 300 tysięcy złotych oraz biżuteria. Sprawcy zostali zatrzymani w powiecie puławskim i w garwolińskim podczas przemieszczania się samochodami. W pojazdach włamywaczy policjanci odnaleźli część skradzionego mienia. Za kradzież z włamaniem grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

We wtorek (11.04.2023) policjanci ze Świdnika zostali powiadomieni o włamaniu do domu jednorodzinnego na terenie gminy Piaski. Włamywacze po dostaniu się do środka i splądrowaniu domu skradli pieniądze w kwocie ponad 300 tysięcy złotych oraz złotą biżuterię.

Już następnego dnia świdniccy kryminalni przy wsparciu policjantów z KWP w Lublinie natrafili na trop włamywaczy i ich zatrzymali. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy Lublina w wieku 30 i 55 lat oraz 35-latek z województwa mazowieckiego.

Mężczyźni zostali zatrzymani na terenie powiatu garwolińskiego oraz puławskiego, w momencie, kiedy poruszali się samochodami. Jeden z pojazdów posłużył im dzień wcześniej do popełnienia przestępstwa. Podczas zatrzymania policjanci odzyskali znaczną część skradzionego mienia.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Wobec podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Do sprawy zatrzymany został również 35-letni mieszkaniec gminy Niemce, który odpowie za paserstwo, ponieważ przyjął pieniądze pochodzące z tej kradzieży. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / kp)