16 osób zatrzymanych za udział w bójce

W nocy z piątku na sobotę pszczyńscy policjanci zatrzymali 16 osób, które uczestniczyły w bójce przed sklepem w centrum miasta. Piętnaście z nich już usłyszało zarzuty. W wyniku zdarzenia jedna osoba trafiła do szpitala.

15 zatrzymanych mężczyzn usłyszało już zarzut udziału w bójce z pobudek chuligańskich. Każdemu z nich grozi kara do trzech lat więzienia. Do zdarzenia doszło w sobotę, 15 kwietnia 2023 roku tuż po godzinie 2.00.

Gdy dyżurny odebrał zgłoszenie, że przy ulicy ks. Bp. B. Bogedaina w Pszczynie doszło do bójki, na miejsce skierował patrole. Jak ustalili policjanci, pomiędzy dwoma grupami młodych ludzi, w wieku od 17 do 25 lat, robiących zakupy w sklepie, doszło do sprzeczki, następnie do szarpaniny, a w końcu bójki, która sprzed sklepu przeniosła się na ulicę. Wszystkie zatrzymane osoby były pod wpływem alkoholu i noc spędziły w policyjnym areszcie. W wyniku zdarzenia jeden z uczestników trafił do szpitala.

W niedzielę, 16 kwietnia 2023 roku mundurowi zatrzymanym przedstawili zarzuty. Większość z mężczyzn przyznała się do zarzucanego im czynu.