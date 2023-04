Na hulajnodze wjeżdżał w ludzi Data publikacji 17.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest nawet wtedy, gdy ma wolny dzień. Podinspektor Marcin Zmudzinski, na co dzień koordynator Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy, zatrzymał pijanego mężczyznę, który jechał hulajnogą.

W piątek (14.04.2023) około godziny 16:00, krótko po pracy, podinspektor Marcin Zmudzinski zauważył na ulicy Solskiego mężczyznę, który jadąc ulicą, praktycznie wjeżdżał w przechodniów. Sam ledwo utrzymywał się na hulajnodze, a tym samym stwarzał zagrożenie dla siebie, ale też innych.

Policjant nie czekał ani chwili. Zatrzymał mężczyznę, co wcale nie było takie proste, gdyż ten chciał się oswobodzić i po prostu uciec. Wyraźnie czuć było od niego woń alkoholu. Na miejsce wezwano patrol ze Szwederowa. Policjanci przewieźli zatrzymanego do komisariatu, gdzie po zbadaniu okazało się, że 53-latek był pod wpływem prawie 2,5 promili alkoholu. Za wykroczenie funkcjonariusze ukarali go mandatem w wysokość 2 500 złotych.

Policjant, który na co dzień zajmuje się „werbowaniem” chętnych do służby, gdyż pełni funkcje koordynatora Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, udowodnił, że praca za biurkiem w żaden sposób nie spowodowała, iż jego policyjny instynkt przygasł. Zatrzymał pijanego, jadącego na hulajnodze, zanim ten „mrugnął”.