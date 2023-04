Pędził ekspresówką ponad 200 kilometrów na godzinę Data publikacji 17.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 51-letni kierowca porsche pędził drogą ekspresową ponad 200 kilometrów na godzinę. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do "120". Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a jego konto zasiliło 15 punktów.

Policjanci suwalskiej drogówki, dbając o bezpieczeństwo na drogach Suwalszczyzny, w niedzielę, 16.04.2023 roku, „wzięli pod lupę” kierowców jadących ekspresową 61. Po południu sprawdzali między innymi czy stosują się do wyznaczonych limitów prędkości. Okazało się, że nie wszyscy. Po godzinie 17.00 zatrzymali do kontroli porsche. Kierowca wpadł w oko policyjnego wideorejestratora w okolicach Rudnik. 51-letni obywatel Litwy jechał z prędkością 201 km/h w miejscu, w którym obowiązywało ograniczenie do 120 km/h. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a jego konto zasiliło 15 punktów.

( KWP w Białymstoku / mw)