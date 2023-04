Podziękowania dla policjantów za odnalezienie zaginionego mężczyzny Data publikacji 17.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komisariatu Policji w Gdyni - Śródmieściu wpłynęły podziękowania dla policjantów, którzy w ubiegłym tygodniu prowadzili poszukiwania zaginionego 71-latka. Mundurowi wykazali się ogromną empatią wobec zgłaszającej, której córka postanowiła podziękować za profesjonalną postawę funkcjonariuszy.

W środę, 12.04.2023 roku, do Komisariatu Policji w Gdyni - Śródmieściu zgłosiła się kobieta, która poinformowała policjantów o zaginięciu swojego 71-letniego męża, który około 11.30 wyszedł z mieszkania i nie powrócił. Mundurowi przyjęli od kobiety zgłoszenie, został ogłoszony alarm dla wszystkich policjantów i od razu rozpoczęli poszukiwania zaginionego mężczyzny. Następnego dnia około 10.00 funkcjonariusze otrzymali informację, że w jednym z autobusów znajduje się mężczyzna, który sprawia wrażenie zdezorientowanego. Policjanci pojechali tam i ustalili, że jest to zaginiony 71-latek. Z uwagi na brak konieczności hospitalizacji, funkcjonariusze odwieźli go do miejsca zamieszkania i przekazali pod opiekę żonie.

Komendant Komisariatu Policji w Gdyni – Śródmieściu otrzymał maila od córki zaginionego mężczyzny, z podziękowaniami dla funkcjonariuszy:

„Chcielibyśmy na Pana ręce złożyć serdeczne podziękowania za wzorową postawę, zaangażowanie i skuteczne odnalezienie zagubionego, chorującego mieszkańca Gdyni. Policjanci wykazali się empatią oraz wielkim sercem, co przekazała mi mama i co bardzo ją wzruszyło. Mogłoby się wydawać, że to zwykłe obowiązki, lecz okazanie ludzkiego serca i proste wyciągnięcie ręki jest najważniejsze. Pańscy podwładni przyjęli zgłoszenie o zaginięciu i od razu zajęli się poszukiwaniami taty oraz koordynacją działań. Dziękujemy za Państwa służbę.”