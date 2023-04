Uratowany 43-latek jest już bezpieczny Data publikacji 17.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci uratowali 43-latka, który chciał odebrać sobie życie, skacząc z wiaduktu. Zdeterminowani funkcjonariusze prowadzili z nim rozmowę, a gdy tylko było to możliwe, obezwładnili go i przekazali pod opiekę ratownikom medycznym.

W poniedziałek, 17 kwietnia 2023 roku po godz. 4.00 policjanci z komisariatu przy ul. Kartuskiej, którzy pełnili służbę w dyspozycji oficera dyżurnego gdańskiej komendy miejskiej, odebrali pilne zgłoszenie, że na wiadukcie w rejonie ul. Hucisko stoi mężczyzna, który najprawdopodobniej chce skoczyć na tory. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce, a gdy byli w pobliżu, zauważyli, że mężczyzna przechodzi przez balustradę nad torowiskiem. Funkcjonariusze zaczęli z nim rozmawiać i starannie dobierając słowa oraz analizując sytuację, wzbudzali jego zaufanie. Sytuacja była dynamiczna i wszystko wskazywało na to, że za chwilę może dojść do tragedii. Mundurowi doskonale wiedzieli, że w takich sytuacjach liczy się każda sekunda i wykorzystując moment jego nieuwagi, obezwładnili go. Gdy 43-latek był już bezpieczny, policjanci wezwali pogotowie ratunkowe. Mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów.

Policjanci st. sierż. Jakub Kiedrowicz oraz st. post. Łukasz Kiełpin z Komisariatu Policji VIII w Gdańsku na co dzień służbę pełnią w ogniwie patrolowo-interwencyjnym. Praca w tego typu komórce Policji, to nie tylko realizowanie interwencji, zatrzymywanie sprawców, czy patrolowanie ulic. Bardzo często funkcjonariusze jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce różnych zdarzeń, często też bezpośrednio ratują ludzkie życie.

Pamiętaj, kryzysy samobójcze są przemijające, a szybka i profesjonalna reakcja służb może zapobiec tragedii, tak jak to było w tym przypadku. Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie tej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Szukaj pomocy w instytucjach pomocowych takich jak np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, telefon: 58 511 01 21, który jest czynny całą dobę i mieści się przy Placu Księdza Prałata Jana Gustkowicza 13 w Gdańsku.

Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomocowych takich jak m.in. 116 123- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00

116 111- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.