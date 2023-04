Policja przyszłości – zapraszamy na II Międzynarodowe Targi Polsecure Data publikacji 19.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Panele dyskusyjne, wystąpienia ekspertów, prezentacje sprzętu specjalistycznego – w tym mobilnego zestawu do analizy i likwidacji skażeń, tzw. ZEUS 2, pokazy dynamiczne – tego mogą się spodziewać uczestnicy międzynarodowej konferencji policyjnej, która odbędzie się w ramach II Międzynarodowych Targów Polsecure. Przedsięwzięcie zaplanowano w dniach 25-27 kwietnia w 2023 r. w Kielcach i – podobnie jak w ubiegłym roku – honorowy patronat nad tym wydarzeniem obejmie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Polsecure to wystawa i cykl konferencji w pełni poświęcone bezpieczeństwu publicznemu i służbom mundurowym podległym MSWiA . Druga edycja tego wydarzenia będzie świetną okazją do zapoznania się z ofertą firm zajmujących się produkcją wyposażenia specjalnego, środków ochrony osobistej, sprzętu ratowniczego, oprogramowania służącego łączności, dowodzenia i kontroli. Stanowi ono ponadto unikalną możliwość wymiany doświadczeń i prowadzenia rozmów o aktualnych i rzeczywistych potrzebach służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Oprócz interesującej ekspozycji przygotowanej przez licznych wystawców istotną część wydarzenia będzie stanowić organizowana przez Komendę Główną Policji międzynarodowa konferencja policyjna, która rozpocznie się wystąpieniem - „Pewność w identyfikacji ofiar – rola zespołu DVI na miejscu katastrof masowych” (wystąpienie eksperta z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji), zaplanowanym na pierwszy dzień targów. Jej uzupełnieniem będą ćwiczenia z elementem dynamicznego pokazu „Oględziny laboratorium narkotykowego”, przygotowane przez kontrterrorystów z CPKP „BOA” i ekspertów z CLKP , stanowiące przedsięwzięcie szkoleniowe mające na celu przygotowanie do reagowania w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryminalnego oraz przeprowadzenia czynności procesowo-kryminalistycznych. Pokaz odbędzie się na terenie zewnętrznym przed halą Centrum Targowo-Wystawienniczego. Podczas ćwiczeń zostanie wykorzystany specjalny pojazd, wewnątrz którego znajduje się wyposażenie laboratoryjne przeznaczone do syntezy amfetaminy.

W trakcie targów uczestnicy będą mieć także niebywałą okazję do zobaczenia najnowocześniejszego sprzętu służącego do ochrony przed skażeniami nowej generacji, który będą wykorzystywać w służbie policyjni kontrterroryści i technicy kryminalistyczni z CLKP. Mowa o mobilnym zestawie do analizy oraz likwidacji skażeń ZEUS-2, wspierającym działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E. To mobilne laboratorium umożliwia określenie rodzaju użytego czynnika chemicznego, promieniotwórczego, biologicznego oraz materiałów wybuchowych i ich prekursorów. Służy także analizie zagrożeń czynnikiem biologicznym dzięki innowacyjnemu zestawowi diagnostycznemu opartemu na technikach biologii molekularnej, pozwalającemu na szybką, wiarygodną identyfikację czynników infekcyjnych, umożliwiającemu także jednoczesną identyfikację czynnika i określenie profilu jego antybiotykoodporności.

Pierwszego dnia targów odbędzie się także wystąpienie „Innowacyjność oraz budowanie kapitału ludzkiego na rzecz walki z cyberprzestępczością” organizowane przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Dyskusjom będą towarzyszyć liczne pokazy – tego dnia goście będą mogli podziwiać również m.in. pokazy Motocyklowej Asysty Honorowej oraz mundurów policyjnych. Prezentacja rozpocznie się od umundurowania historycznego pochodzącego z dwudziestolecia międzywojennego, następnie goście będą mogli obejrzeć współczesne umundurowanie wyjściowe, a także specjalistyczne ( m.in. kombinezon przewodnika psa ze służby kontrterrorystycznej i kombinezon policyjnego pilota oraz zestaw softshell).

Drugi dzień targów, poświęcony służbom MSWiA, ma upłynąć pod znakiem tematyki dotyczącej ochrony granic – i wokół tych zagadnień będą się skupiać konferencyjne dyskusje prowadzone przez Komendę Główną Straży Granicznej. Policyjnym akcentem będą natomiast panel zorganizowany przez Biuro Łączności i Informatyki KGP „Międzynarodowe aspekty cyberbezpieczeństwa”, a także cykl wystąpień o tematyce ruchu drogowego polskiej Policji – „Od koncepcji do wdrożenia – kompleksowe rozwiązania dla motocyklistów ruchu drogowego polskiej Policji”. Uzupełnieniem staną się pokazy dynamiczne Motocyklowej Asysty Honorowej. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to nie jedyny obszar teoretycznych rozważań i dyskusji – paneliści przyjrzą się także tematyce ratownictwa medycznego służb mundurowych (panel organizowany przez Wydział Ochrony Pracy KGP) oraz zagrożeniom ze strony bezzałogowych statków powietrznych (panel organizowany przez Główny Sztab Policji).

Drugi i trzeci dzień targów będą otwarte dla publiczności. Zachęcamy zatem do spotkania z nami podczas tego wydarzenia, które będzie wyjątkową sposobnością do bezpośrednich rozmów, inspiracją do merytorycznych dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń, a także okazją do zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem i podziwiania dynamicznych, widowiskowych pokazów.

Zapraszamy na II Międzynarodowe Targi Polsecure w Kielcach w dniach 25-27 kwietnia 2023 r.

***

W związku z tym, że jednym z ważniejszych tematów, wokół którego skupią się rozważania konferencyjne, będzie rola zespołu DVI na miejscu katastrof masowych, zachęcamy do lektury artykułu przybliżającego tę tematykę, opublikowanego na łamach miesięcznika „Policja 997”:

