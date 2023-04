Transgraniczna współpraca policjantów z Dolnego Śląska i Republiki Czeskiej Data publikacji 17.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu doszło do uroczystego podpisania harmonogramu współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Komendą Wojewódzką Policji Republiki Czeskiej w Libercu. Dolnośląski garnizon podczas spotkania reprezentował Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski. Podpisanie harmonogramu było świetną okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz omówienia bieżących spraw i współpracy pomiędzy policjantami z Polski i Republiki Czeskiej.

Policjanci z dolnośląskiego garnizonu stale współpracują ze swoimi zagranicznymi kolegami z zachodu i południa. To współdziałanie już nie raz pozwoliło zapobiec przestępstwom, zatrzymać sprawców czynów niezgodnych z prawem, ale też uratować ludzkie życie, kiedy to przedstawiciele polskich oraz zagranicznych służb odnajdywali zaginione osoby. Aby jednak wzajemna współpraca przebiegała na odpowiednim poziomie, niezbędne są spotkania i ustalenia umożliwiające wymianę potrzebnych do tego informacji.

Dlatego też, tym razem z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Pardubicach, doszło do spotkania Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego z przedstawicielami Komendy Wojewódzkich Policji z Liberca. Komendanci podpisali harmonogram współpracy, który precyzuje działania podejmowane przez te jednostki w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz gościom przebywającym na terenie poszczególnych województw.

Po uroczystym podpisaniu, podczas spotkań roboczych, omówiono bieżącą problematykę przestępstw oraz sposoby i możliwości pozwalające im zapobiegać. W trakcie prowadzonych dyskusji skupiono się również na działaniach transgranicznych, wspólnych poszukiwaniach czy też patrolach, które stale działają na terenie sąsiadujących ze sobą jednostek z dwóch różnych krajów.

Zawsze takie spotkania są niezwykle cenną platformą do wymiany doświadczeń i możliwości wprowadzania nowoczesnych rozwiązań zarówno dla funkcjonariuszy, jak i obywateli, w celu zwiększenia bezpieczeństwa państwa. Policjanci, zarówno w Polsce, jak i w Czechach, codziennie dbają bowiem o to, aby każdy, kimkolwiek by był i gdziekolwiek się znajdował, był bezpieczny. Dlatego też transgraniczna współpraca pomiędzy przedstawicielami służb polskich i czeskich będzie kontynuowana zgodnie podpisanym harmonogramem, który przewiduje stałe zwiększanie wspólnych działań pomiędzy naszą Policją a Policie České Republiky.