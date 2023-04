Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego, który spowodował wypadek drogowy i zbiegł z miejsca zdarzenia Data publikacji 17.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Opoczyńscy policjanci ustalili i zatrzymali kierowcę ciągnika rolniczego, który spowodował wypadek drogowy, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia nie udzielając poszkodowanym pomocy. 36-latek przed policjantami ukrywał się zaroślach przy jednym z budynków gospodarczych na terenie swojej posesji. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że sprawca zdarzenia miał ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 12-lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

14 kwietnia 2023 roku, o godzinie 18.00, dyżurny opoczyńskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego, do którego doszło pomiędzy miejscowościami Skronina - Sędów w gminie Białaczów. Jak ustalili policjanci, kierowca ciągnika rolniczego Ursus z doczepionym drewnianym wozem, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z 42-letnim kierującym motocyklem, z którym podróżowała 40-letnia pasażerka. W wyniku zdarzenia, obrażeń ciała wymagających hospitalizacji doznały osoby podróżujące motocyklem. Kierowca został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Końskich, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Opocznie.

Doczepiony do ciągnika rolniczego drewniany wóz rozpadł się na dwie części. Kierowca traktora z fragmentem uszkodzonego wozu ruszył z miejsca zdarzenia. Przejechał tak kilkadziesiąt metrów, następnie odpiął uszkodzony fragment przyczepy i odjechał w nieznanym kierunku. Policjanci, którzy pracowali na miejscu, szybko odnaleźli ciągnik rolniczy, który brał udział w wypadku. Okazało się, że sprawca pozostawił go na posesji swojego znajomego, a sam uciekł w nieznanym kierunku.

Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania 36-latka. Okazało się, że mężczyzna ukrywał się zaroślach przy jednym z budynków gospodarczych na terenie swojej posesji. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia okoliczności wypadku. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie.

Na miejscu wypadku policjanci zabezpieczyli ślady oraz ustalili świadków zdarzenia.

Sprawca zdarzenia musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. O ile prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2, to zdecydowanie surowiej traktuje się nietrzeźwych sprawców wypadków. W takim przypadku zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrasta do 12 lat, a sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Apelujemy o zachowanie trzeźwości na drodze. Pamiętajmy, że nietrzeźwy kierowca stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych użytkowników dróg. Jazda w stanie nietrzeźwości jest zabroniona! Dotyczy to wszystkich kierujących: rowerzystów, kierowców samochodów, ciągników rolniczych, motocyklistów.