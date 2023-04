Spotkanie robocze w sprawie poszerzenia zakresu terytorialnego konkursu „Odblaskowa Szkoła” Data publikacji 17.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zaprosił komendantów nadzorujących pion prewencji z komend wojewódzkich w Katowicach, Kielcach i Rzeszowie oraz naczelników wydziałów ruchu drogowego i profilaktyków ds. ruchu drogowego z tych jednostek na spotkanie promując nasz sztandarowy konkurs profilaktyczno – edukacyjny „Odblaskowa Szkoła” także poza granicami Małopolski. W spotkaniu uczestniczył także insp. Piotr Owsiewski – Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP oraz przedstawiciele Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wspólnie z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, od 2010 roku prowadzi sztandarową akcję profilaktyczną pn. „Odblaskowa Szkoła”. Przedsięwzięcie to skierowane jest do wszystkich szkół podstawowych województwa małopolskiego. Przez okres trzynastu lat, wydarzenie wpisało się jako stały element kalendarza naszych działań i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród małopolskich szkół podstawowych. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Formuła konkursu sprawia, że jej założenia docierają do wszystkich grup wiekowych poszczególnych uczestników ruchu drogowego. Priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach dzieci i młodzieży. Warto podkreślić, że na przestrzeni trwania akcji (2009 – 2022) liczba ofiar wypadków wśród dzieci do lat 14 na terenie Małopolski uległa zmniejszeniu o 63 %.

Mając na uwadze rozszerzenie akcji „Odblaskowa Szkoła” i zachęcenie do przeprowadzenia jej na terenie innych województw, a w efekcie końcowym na terenie całego kraju, nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zaprosił komendantów nadzorujących pion prewencji z komend wojewódzkich w Katowicach, Kielcach i Rzeszowie oraz naczelników wydziałów ruchu drogowego i profilaktyków ds. ruchu drogowego z tych jednostek na spotkanie.

17 kwietnia 2023 roku w naradzie w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wzięli udział: insp. Marek Nowakowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Jarosław Tokarczyk - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, mł. insp. Jacek Juwa - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, nadkom. Krzysztof Stankiewicz – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach, nadkom. Artur Putowski - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Kielcach, podinsp. Robert Marszałek - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie, asp. Szymon Czysz – Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach, kom. Mariusz Bednarski – Ekspert Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Kielcach, nadkom. Paweł Grześ - Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie. W spotkaniu wzięli również udział insp. Piotr Owsiewski – Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP, Jacek Zalewski - Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Marian Skrzypiec – współtwórca fundacji Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Agata Wróblewska dyrektor Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podczas tego roboczego spotkania omówiono genezę Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” oraz szczegółowe kwestie dotyczące jego organizacji, przebiegu i oceny. Zaproszeni goście z zaciekawieniem wysłuchali prelegentów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i zadeklarowali podjęcie prac rozwijających konkurs i zbadania możliwości wdrożenia go w poszczególnych województwach.