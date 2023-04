Dzielnicowi uratowali życie mężczyzny, który stracił przytomność na ulicy Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielę, kilkanaście minut przed godziną 10.00 dzielnicowi z Pragi Północ interweniowali wobec mężczyzny, który stracił przytomność na ulicy. Policjanci z determinacją walczyli o jego życie, na zmianę prowadząc resuscytację krążeniowo - oddechową. Gdy ustabilizowali jego stan, czuwali nad nim do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Ci zdecydowali o pilnym przewiezieniu mężczyzny do szpitala. 36-latek zachował przytomność umysłu na tyle, że podziękował policjantom za uratowanie życia.

Dzielnicowi uratowali życie mężczyzny

W ubiegłą niedzielę, (16 kwietnia) kilkanaście minut przed godziną 10.00, do dzielnicowych z Pragi Północ dotarła informacja, że na terenie pobliskiego bazaru leży nieprzytomny mężczyzna. Zgłaszający twierdził, że mężczyzna jest w bardzo złym stanie.

Starszy sierżant Szymon Greipner oraz starszy sierżant Emil Majchrzak, którzy na szczęście byli w pobliżu tego adresu, bardzo szybko zareagowali. Sprawdzili czynności życiowe mężczyzny. Nie oddychał, a jego puls był niewyczuwalny.

Mundurowi przystąpili do jego reanimacji. Na zmianę wykonywali resuscytację krążeniowo - oddechową. Wiedzieli, że mężczyzna wymaga specjalistycznej opieki więc ponaglali przyjazd ratowników medycznych na miejsce. Dzięki determinacji, z jaką walczyli o życie mężczyzny, udało im się przywrócić jego funkcje życiowe. Gdy ustabilizowali jego stan, ułożyli go w pozycji bocznej i czuwali nad nim, do czasu przyjazdu karetki.

Ratownicy zdecydowali, że 36-latek musi pilnie trafić do szpitala. W karetce mężczyzna oprzytomniał na tyle, że podziękował policjantom za uratowanie życia.

Błyskawiczna reakcja dzielnicowych na zgłoszenie, ich właściwa ocena sytuacji i fachowo udzielona pomoc, zdecydowały o tym, że 36-latek przeżył.

(KSP / po)