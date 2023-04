Akcja Skorpionów z Pragi Północ - odzyskana skradziona kia i zatrzymany 38-latek

Operacyjni ze specgrupy "Skorpion" z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI niejednokrotnie udowadniali swoją skuteczność w walce z przestępczością samochodową. Ostatnie działania, które przeprowadzili we współpracy z kryminalnymi z komisariatu na Targówku, doprowadziły do odnalezienia na terenie powiatu wołomińskiego skradzionego pojazdu osobowego m-ki Kia. Do policyjnego aresztu trafił 38-letni właściciel posesji. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem pojazdu. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.